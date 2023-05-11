«Вопрос политической воли»: в Тбилиси заявили о вреде возможных санкций против РФ для экономики Грузии

Грузия не намерена вводить антироссийские санкции, так как этот шаг серьёзно навредил бы экономике республики, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Он привёл экспертную оценку, согласно которой такой шаг мог бы привести к падению экономики страны на 10—18%. Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили отметил, что Тбилиси не станет вводить рестрикции, чтобы избежать эскалации в отношениях с Москвой. В правительстве республики также позитивно восприняли отмену виз для краткосрочных поездок грузинских граждан в Россию. По словам аналитиков, руководство Грузии пытается занимать прагматичную позицию в отношениях с Москвой. Эксперты полагают, что сохранение такой политики отвечало бы интересам обеих сторон.

Введение Тбилиси прямых двусторонних рестрикций против Москвы навредило бы самой Грузии, заявил в эфире телеканала IMEDI председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

«Грузинская сторона не вводит санкций в отношении России, мы уже разъясняли нашу позицию, почему не делаем этого. Причина проста. Она в том, что введением санкций против России мы в действительности введём санкции против собственной страны и народа, чего, конечно, не сделаем. Мы посчитали, как повлияло бы введение санкций в отношении России на экономику Грузии. Если в прошлом году у нас был экономический рост более 10%, то было бы минимум 10%-ное падение экономики, от 10 до 18%», — приводит его слова ТАСС.

Члены правящей партии уже неоднократно заявляли, что Грузия не намерена вводить ограничения против РФ, исходя из национальных интересов. Так, на днях спикер местного парламента Шалва Папуашвили отметил, что Тбилиси не пойдёт на такой шаг, чтобы избежать эскалации в отношениях с Москвой.

В интервью IMEDI Кобахидзе также обвинил оппозицию в попытках разжигать ксенофобские настроения в отношении приезжающих в страну граждан России. По его словам, в 2022 году в республике несколько раз пытались создать панику в обществе по поводу того, что русских в Грузии якобы может стать больше, чем коренного населения, «что было чистейшей спекуляцией и обычной ксенофобской кампанией».

Ираклий Кобахидзе

РИА Новости

© Александр Имедашвили

Политик заверил, что власти не допустят в стране проявлений этнической нетерпимости.

«Приближается туристический сезон, и они (оппозиция. — RT) снова попытаются посеять панику в обществе, что вот приезжает много этнических русских, это может вызвать падение страны... Мы не допустим разжигания ксенофобских кампаний в нашей стране. В Грузии не место ксенофобии. Грузия гордится многим, в том числе нашей толерантностью и терпимостью, а этнической нетерпимости и отказу от толерантности в Грузии нет места, как бы этого ни старались добиться последователи либерального фашизма», — подчеркнул Кобахидзе.

Вопреки Западу и оппозиции

Напомним, в конце 2022-го Грузия ответила отказом на просьбу Украины поставить ВСУ оружие. А премьер-министр Ираклий Гарибашвили ранее заявлял, что Тбилиси не намерен открывать «второй фронт» против РФ, как бы этого ни хотели третьи силы.

Такую политику грузинских властей, согласно проведённому в ноябре прошлого года опросу, поддерживает подавляющее число граждан. Так, 81% респондентов импонирует решение партии «Грузинская мечта» не вмешиваться в конфликт на Украине.

Однако, по словам аналитиков, прагматичная политика Тбилиси в отношении Москвы вызывает недовольство как на Западе, так и у грузинской оппозиции.

Очередная волна критики поднялась после того, как 10 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, отменяющий с 15-го числа визы для граждан Грузии, которые въезжают в страну на срок до 90 дней. Москва также сняла действовавший с 2019 года запрет на полёты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Помимо этого, МИД РФ отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в республику.

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приветствовал облегчение визового режима. По его словам, это упростит жизнь более чем миллиону грузинских граждан, которые проживают в РФ.

Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили, известная своей прозападной позицией, назвала решение Москвы провокацией. Она также призвала власти созвать Совбез для обсуждения возможного введения трёхмесячного визового режима для россиян.

Саломе Зурабишвили

AFP

© Kenzo TRIBOUILLARD

Оппозиция, в свою очередь, устроила акцию протеста у здания грузинского МИД. Собравшиеся высказывались против шагов, направленных на сближение Грузии с РФ, и критиковали представителей власти, поддержавших отмену Россией визового режима.

На этом фоне Брюссель призвал Грузию, которая претендует на вступление в ЕС, придерживаться санкций против РФ в сфере авиации и не пускать российские самолёты на свою территорию по примеру Евросоюза. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

О возможных последствиях в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией грузинские власти предупредили и в Госдепе США.

«Политический класс разделился»

По словам аналитиков, Тбилиси, отказываясь идти на эскалацию отношений с РФ, руководствуется собственными экономическими интересами, поскольку антироссийские санкции ударили бы прежде всего по самой Грузии.

«Грузинская экономика не отличается масштабностью и большой дифференциацией доходов. Стоит напомнить, что для стран Прибалтики, например, следование антироссийским санкциям вылилось в удорожание жизни, они вышли в лидеры Европы по инфляции. К таким же результатам пришла бы и Грузия. В итоге Прибалтика сейчас бегает везде с протянутой рукой, а Грузия при всех трудностях соблюдает какой-то баланс», — сказал в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Тбилиси

Gettyimages.ru

© Kaveh Kazemi

С его точки зрения, Грузия сейчас пытается «использовать преимущества территориальной близости с Россией», что приносит пользу обеим сторонам.

Вместе с тем политологи напоминают, что грузинские власти в целом продолжают придерживаться прозападного курса.

Также по теме «Воздерживаются от недружественных акций»: почему Грузия отказывается поставлять оружие Украине Тбилиси отказался вернуть Киеву ЗРК «Бук», которые Украина передала кавказской республике в 2008 году, сообщил временный поверенный в...

«Грузинский политический класс является прозападным. Однако правящая коалиция «Грузинская мечта» проводит более взвешенную и прагматичную внешнеполитическую линию, учитывающую как географическое расположение страны, так и наличие торгово-экономических отношений с Россией», — заявил в беседе с RT эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.

Политологи также обращают внимание на то, что по вопросу отношений с РФ правящая партия «Грузинская мечта» и президент страны Саломе Зурабишвили занимают разные позиции.

«Грузинское правительство демонстрирует здравомыслие и ищет пути нормального развития экономики и улучшения жизни населения. А Зурабишвили относит себя к сторонникам западных ценностей. Примечательно, что она назвала провокацией создание условий для нормального обмена между двумя странами. Такие заявления свидетельствуют о том, что она очень далека от реальной жизни», — указал Владимир Оленченко.

Схожей точки зрения придерживается Андрей Арешев.

«Политический класс Грузии разделился давно. Курс правящего парламентского большинства подвергается резкой критике со стороны оппозиции, которая требует немедленного вступления Тбилиси в проукраинский альянс под предводительством коллективного Запада. Чтобы поменять позицию грузинских властей, применяются самые разные способы и средства воздействия, вплоть до массовых протестов и попыток вооружённых провокаций против силовых структур. Мы это уже наблюдали во время беспорядков в Грузии в марте этого года», — говорит аналитик.

Эксперты полагают, что сохранение Грузией нынешнего внешнеполитического курса в условиях внутреннего и внешнего давления во многом будет зависеть от её руководства.

«Это вопрос политической воли. Примером здесь может послужить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Нынешнее правительство Грузии тоже демонстрирует сейчас достаточную принципиальность. Так что всё зависит от того, насколько грузинское руководство и силы, которые за ним стоят, будут последовательны в своей политике в отношениях с Россией», — заключил Оленченко.