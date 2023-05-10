Въезд на основании документов, удостоверяющих личность: Россия отменяет визовый режим с Грузией

Визовый режим с Грузией перестанет действовать в России 15 мая, следует из указа президента Владимира Путина. Ещё одним документом глава государства снял действовавший с 2019 года запрет для российских компаний на полёты в Грузию. В МИД РФ отметили, что эти шаги идут в русле принципиального подхода об облегчении условий общения и контактов между гражданами двух стран. Президент Грузии назвала решение российской стороны «провокацией». В грузинском МИД и министерстве экономики и устойчивого развития Грузии при этом отметили положительный гуманитарный эффект от решения Москвы.

Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Соответствующая информация содержится в подписанном главой государства указе.

«С 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность», — говорится в документе.

Исключения из этих правил предусмотрены для лиц, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности, либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования.

Наряду с этим грузинским сотрудникам Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России и членам их семей, согласно указу, оформляются однократные визы на три месяца. После аккредитации они могут въезжать и выезжать из России без оформления виз во время всего срока полномочий.

Ещё одним указом Путин отменил действовавший с 2019 года запрет для российских авиакомпаний на полёты в Грузию.

В МИД России при этом отметили, что при посещении этой страны следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность.

Также на russian.rt.com «Перейти к конструктивному взаимодействию»: в Грузии призвали к восстановлению авиасообщения с Россией

Вместе с тем во внешнеполитическом ведомстве заявили, что решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима идут в русле «принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений».

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение российского руководства «провокацией». По её словам, восстановление прямого авиасообщения с Грузией и отмена визового режима в отношении грузинских граждан недопустимы, пока Россия «продолжает агрессию против Украины» и «оккупирует» территорию Грузии.

Зурабишвили также призвала созвать совет безопасности для обсуждения визового режима для россиян. По её мнению, для граждан РФ, которые приезжают и остаются в Грузии, следует ввести трёхмесячные визы.

При этом глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, комментируя отмену визового режима, заявил, что «это решение, увиденное сквозь гуманитарную призму, для любой ответственной власти приветствуется». По его словам, оно облегчит жизнь грузинским гражданам, которые живут в России и сохраняют тесные связи с проживающими в Грузии родственниками и близкими.

В свою очередь, замминистра экономики и устойчивого развития республики Мариам Квривишвили заявила, что Грузия пока не выдавала разрешений, так как не получала обращений от российских авиакомпаний и властей о возобновлении прямых рейсов.

По словам чиновника, в случае такого обращения все не попадающие под санкции компании смогут выполнять прямые рейсы. Кроме того, Квривишвили также отметила эффект от принятых российской стороной решений на проживающих в РФ граждан Грузии.

«Для нашей страны главным приоритетом является наше население и всё, что служит усилению их экономики. Важно отметить, что до миллиона граждан Грузии проживают в России и это решение будет содействовать их путешествиям в Грузию, их связи с родиной и, конечно же, сделает более лёгкой их связь с членами семьи», — приводит её слова РИА Новости.

Отметим, что Грузия в одностороннем порядке отменила визы для россиян в 2012 году. Согласно действующему порядку, разрешённый срок пребывания в этой стране составляет один год.

«Хороший импульс для потока в Грузию»

Между тем в Минтрансе РФ заявили, что в связи с новыми решениями ожидаются вылеты около семи прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно.

«В настоящее время перевозчиками ведётся подготовка к возобновлению полётов. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полёты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства», — говорится в сообщении ведомства.

Также по теме В Грузии приветствовали возможность возобновления прямого авиасообщения с Россией Грузия будет приветствовать возможное возобновление прямого авиасообщения с Россией, заявил председатель правящей партии «Грузинская...

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с RT назвал решение о снятии запрета для российских авиакомпаний на полёты в Грузию «очень позитивным». Он отметил, что в предыдущем сезоне российские туристы всё равно въезжали в Грузию через третьи страны, в частности, Армению или Северную Осетию.

«Но опять же это не всегда было удобно и было более затратно. Поэтому думаю, что это даст очень хороший импульс для потока в Грузию, потому что все, кто ехал окружным путём, полетят туда напрямую», — рассказал Барзыкин.

По его мнению, туроператорам потребуется порядка месяца для формирования программ и потоков.

«Потому что на самом деле они уже как бы есть. Надо их только формализовать. Спрос есть, тем более что (решение принято. — RT) перед сезоном», — добавил собеседник RT.

Он также отметил, что данное решение принесёт пользу и грузинской стороне, так как немало тех, «кому по семейным делам и деловым контактам будет удобнее добираться до России».

«Для обоих государств это и в экономическом, и в социальном плане позитивно», — заключил Барзыкин.