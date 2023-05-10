МИД Грузии приветствует решение руководства России отменить визовый режим

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приветствует решение руководства России отменить визовый режим для грузинских граждан.

«Более миллиона наших граждан проживают в Российской Федерации, у которых очень тесные связи с людьми, родственниками, близкими, которые проживают в Грузии, и это решение, увиденное сквозь гуманитарную призму, для любой ответственной власти приветствуется», — сказал он журналистам, его слова приводит ТАСС.

Министр добавил, что такой шаг Москвы облегчит бытовую жизнь гражданам Грузии.

Президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Он также снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в республику.

В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России о последовательном облегчении условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.

Замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили заявила, что грузинские власти разрешат компаниям, не подпавшим под санкции, выполнять авиарейсы из России.