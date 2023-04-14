Лавров: Россия учитывает попытки Запада вовлечь Грузию и Молдавию в конфликт на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона учитывает в своих военно-политических и дипломатических планах попытки Запада создать «второй фронт» в Грузии или Молдавии.

«Были попытки втянуть грузинское руководство в создание так называемого второго фронта, — сказал он.

Лавров отметил, что нынешние власти Грузии проявили ответственный подход и отказались от подобного рода действий.

Министр добавил, что были сообщения и о том, что такое же хотели сделать с Молдавией, чтобы создать «второй, третий, полуторный фронт».

«То, как Запад относится к тому или иному руководству, было наглядно продемонстрировано, когда в Молдове были протесты против прозападной линии президента и правительства, протесты против игнорирования интересов развития экономики. И Запад осудил это чуть ли как не попытку свергнуть законные власти, в то же самое время в Грузии были протесты против абсолютно ясного, понятного законопроекта, в соответствии с которым если ты получаешь деньги из-за границы и занимаешься общественно-политической деятельностью — пожалуйста, сообщи, откуда деньги», — отметил Лавров.

Глава МИД отметил, что России понятно, какими методами работает Запад, и российская сторона всё учитывает в своём планировании.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» не допустит открытия в стране «второго фронта» для Украины. Он также заявил, что Киев пытается втянуть Тбилиси в конфликт с Россией.