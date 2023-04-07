Посол США в Грузии назвала ложью сообщения о желании открыть второй фронт для России

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Посол США в Грузии Келли Дегнан утверждает, что Вашингтон не желает провоцировать Тбилиси на открытие «второго фронта для России».
Посол США в Грузии назвала ложью сообщения о желании открыть второй фронт для России
  • Gettyimages.ru

В разговоре с журналистами она назвала такие сообщения ложью.

«Не существует никаких причин, почему бы США хотели загнать Грузию в ловушку», — сказала Дегнан.

Посол заявила, что США уже 30 лет пытаются помочь Грузии стать сильнее для защиты грузинских границ, пишет РИА Новости.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее отметил, что правящая партия «Грузинская мечта» не допустит открытия в стране «второго фронта» для Украины. Он также заявил, что Киев пытается втянуть Тбилиси в конфликт с Россией.

По мнению обозревателя Myśl Polska Матеуша Пискорского, власти Соединённых Штатов намерены использовать Грузию как инструмент для разжигания конфликтов на южных границах России.

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