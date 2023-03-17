Узнать больше

Myśl Polska: США воспользуются Грузией ради разжигания конфликтов на южных рубежах России

Короткая ссылка
Власти Соединённых Штатов намерены использовать Грузию как инструмент для разжигания конфликтов на южных границах России.
Myśl Polska: США воспользуются Грузией ради разжигания конфликтов на южных рубежах России
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Матеуш Пискорский.

«В планах американских неоконсерваторов Грузии отведена роль провокатора и поджигателя конфликтов на южных рубежах России», — говорится в материале.

Пискорский выразил мнение, что цель Вашингтона заключалась в том, чтобы вызвать беспорядки в Грузии ради изменений в правительстве, а также дестабилизировать соседствующий с Россией регион.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что нынешние события в Грузии «оркестрируются» извне, а также очень напоминают киевский «майдан».

Бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер выразил мнение, что США хотят открыть «второй фронт» против России, раскачивая ситуацию в Грузии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить