Myśl Polska: США воспользуются Грузией ради разжигания конфликтов на южных рубежах России
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Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Матеуш Пискорский.
«В планах американских неоконсерваторов Грузии отведена роль провокатора и поджигателя конфликтов на южных рубежах России», — говорится в материале.
Пискорский выразил мнение, что цель Вашингтона заключалась в том, чтобы вызвать беспорядки в Грузии ради изменений в правительстве, а также дестабилизировать соседствующий с Россией регион.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что нынешние события в Грузии «оркестрируются» извне, а также очень напоминают киевский «майдан».
Бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер выразил мнение, что США хотят открыть «второй фронт» против России, раскачивая ситуацию в Грузии.