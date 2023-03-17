Власти Соединённых Штатов намерены использовать Грузию как инструмент для разжигания конфликтов на южных границах России.

Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Матеуш Пискорский.

«В планах американских неоконсерваторов Грузии отведена роль провокатора и поджигателя конфликтов на южных рубежах России», — говорится в материале.

Пискорский выразил мнение, что цель Вашингтона заключалась в том, чтобы вызвать беспорядки в Грузии ради изменений в правительстве, а также дестабилизировать соседствующий с Россией регион.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что нынешние события в Грузии «оркестрируются» извне, а также очень напоминают киевский «майдан».

Бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер выразил мнение, что США хотят открыть «второй фронт» против России, раскачивая ситуацию в Грузии.