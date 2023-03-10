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Лавров заявил, что события в Грузии очень напоминают киевский «майдан»

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Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии.
Лавров заявил, что события в Грузии очень напоминают киевский «майдан»
  • AP
  • © Zurab Tsertsvadze

«Очень похоже на киевский «майдан». Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом, для того чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти», — отметил он в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузии не нужен «майдан», подобный тому, что в своё время привёл к гражданскому конфликту на Украине. Так он прокомментировал протестные акции, которые переросли в беспорядки в центре Тбилиси.

Беспорядки произошли в Тбилиси 7 марта после того, как парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния.

Некоторые участники протестов потребовали отставки правительства республики.

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