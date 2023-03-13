Экс-разведчик США Риттер: США желают создать «второй фронт» против России в Грузии

США хотят открыть «второй фронт» против России, раскачивая ситуацию в Грузии, считает бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер.

Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Риттер напомнил, что США используют помощь в размере $40 млн, ежегодно направляемую через Агентство Соединённых Штатов по международному развитию (USAID).

По его словам, это делается для «проведения того, что равносильно «мягкому перевороту» в Грузии», направленному на замену нынешнего правительства тем, которое будет соответствовать американским, а не грузинским целям и задачам.

«Включая создание «второго фронта» против России», — подчеркнул экс-разведчик.

Он назвал Грузию «уменьшенной версией Украины» для США, которая считается в Вашингтоне частью «пояса нестабильности», приводит слова Риттера РИА Новости.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили накануне заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» не допустит открытия в стране «второго фронта» для Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что нынешние события в Грузии «оркестрируются» извне, а также очень напоминают киевский «майдан».