Власти Грузии пообещали не допустить «второго фронта» для Украины

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» не допустит открытия в стране «второго фронта» для Украины.

По его словам, с Украины в Грузию приехали несколько десятков человек. Он призвал не поддаваться на провокации.

«До тех пор, пока «Грузинская мечта» находится у власти, мы не допустим второго фронта, это исключено», — сказал Гарибашвили в интервью телекомпании IMEDI.

Ранее политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал планы Еврокомиссии укрепить роль представителей гражданского общества Грузии в вопросах управления страной. Для этого ЕК предоставит грант в размере €9,2 млн.

По его словам, Западу нужен второй фронт на Кавказе.