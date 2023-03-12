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Власти Грузии пообещали не допустить «второго фронта» для Украины

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» не допустит открытия в стране «второго фронта» для Украины.
Власти Грузии пообещали не допустить «второго фронта» для Украины
  • Gettyimages.ru

По его словам, с Украины в Грузию приехали несколько десятков человек. Он призвал не поддаваться на провокации.

«До тех пор, пока «Грузинская мечта» находится у власти, мы не допустим второго фронта, это исключено», — сказал Гарибашвили в интервью телекомпании IMEDI.

Ранее политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал планы Еврокомиссии укрепить роль представителей гражданского общества Грузии в вопросах управления страной. Для этого ЕК предоставит грант в размере €9,2 млн.

По его словам, Западу нужен второй фронт на Кавказе.

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