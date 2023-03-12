Власти Грузии пообещали не допустить «второго фронта» для Украины
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По его словам, с Украины в Грузию приехали несколько десятков человек. Он призвал не поддаваться на провокации.
«До тех пор, пока «Грузинская мечта» находится у власти, мы не допустим второго фронта, это исключено», — сказал Гарибашвили в интервью телекомпании IMEDI.
Ранее политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал планы Еврокомиссии укрепить роль представителей гражданского общества Грузии в вопросах управления страной. Для этого ЕК предоставит грант в размере €9,2 млн.
По его словам, Западу нужен второй фронт на Кавказе.