Политолог Бальбек: Западу нужен второй фронт на Кавказе

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал планы Еврокомиссии укрепить роль представителей гражданского общества Грузии в вопросах управления страной. Для этого ЕК предоставит грант в размере €9,2 млн.

По мнению политолога, на сегодня на всём постсоветском пространстве есть только две страны, которые «ведут свою внутреннюю и внешнюю политику без подсказок и указаний Вашингтона — это Россия и Белоруссия».

«И то, что американцы вмешиваются в дела суверенной Грузии, это рядовой эпизод. Их не устраивает относительно нейтральная позиция официального Тбилиси по отношению к России. Им нужен второй фронт на Кавказе, поэтому они готовы сместить грузинское руководство при помощи уличных протестов», — уверен Бальбек.

Он считает, что сейчас начнутся «создания различных должностей в Еврокомиссиях и прочих европейских «демократических институтах» для так называемого диалога между грузинской властью и народом».

«А на самом деле это будут проводники американской идеи. Не удивлюсь, если через пару месяцев все эти еврокомиссары признают грузинскую власть нелегитимной и дадут зелёный свет на государственный переворот», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что ЕК выделит €9,2 млн на «укрепление потенциала» гражданского общества в Грузии.

В Грузии 7 марта начались акции протеста в связи с законопроектом об иноагентах, который рассматривал парламент страны. Документ не прошёл голосование во втором чтении, однако позже участники протестов потребовали отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, события в Грузии напоминают киевский «майдан».