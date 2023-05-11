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Грузинский политик Кобахидзе: санкции против России привели бы к спаду в экономике Грузии

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Председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что страна могла столкнуться с экономическим спадом в случае введения санкций в отношении России.

По словам Кобахидзе, грузинские власти проанализировали, что могло бы произойти с экономикой страны в случае введения санкций.

«Например, если в прошлом году у нас был более 10% экономический рост, то мы бы могли потерпеть 10—18%-ное падение экономики», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия не будет вводить санкции против России во избежание обострения отношений.

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