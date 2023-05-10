Председатель парламента: Грузия не будет вводить санкции против России
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Заявление Папуашвили приводит ТАСС.
По его словам, грузинские власти исходят из национальных интересов населения Грузии и не хотят допустить эскалации отношений с Россией.
Ранее президент России Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в Грузию.
Замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили заявила, что грузинские власти разрешат компаниям, не подпавшим под санкции, выполнять авиарейсы из России.