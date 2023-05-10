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Председатель парламента: Грузия не будет вводить санкции против России

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Грузия не будет вводить санкции против России во избежание обострения отношений, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
Председатель парламента: Грузия не будет вводить санкции против России
  • Gettyimages.ru

Заявление Папуашвили приводит ТАСС.

По его словам, грузинские власти исходят из национальных интересов населения Грузии и не хотят допустить эскалации отношений с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в Грузию.

Замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили заявила, что грузинские власти разрешат компаниям, не подпавшим под санкции, выполнять авиарейсы из России.

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