Председатель парламента: Грузия не будет вводить санкции против России

Грузия не будет вводить санкции против России во избежание обострения отношений, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Заявление Папуашвили приводит ТАСС.

По его словам, грузинские власти исходят из национальных интересов населения Грузии и не хотят допустить эскалации отношений с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в Грузию.

Замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили заявила, что грузинские власти разрешат компаниям, не подпавшим под санкции, выполнять авиарейсы из России.