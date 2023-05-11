В правящей партии Грузии заявили, что власти не допустят ксенофобии в отношении русских

Председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинские власти не допустят проведения ксенофобской кампании в адрес русских.

«Мы также не допустим проведения этнических ксенофобских кампаний, в Грузии нет места ксенофобии», — приводит его слова РИА Новости.

Кобахидзе подчеркнул, что Грузия гордится своей толерантностью и будет придерживаться такой политики.

Политик напомнил, что в прошлом году оппозиционные силы страны предприняли попытку посеять в стране панику на фоне якобы большого притока российский граждан в начале спецоперации, затем во время туристического сезона и во время объявленной частичной мобилизации.

«Во всех трёх случаях сеяли панику, что являлось спекуляцией и ксенофобской кампанией. Это продолжение либерального фашизма», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Он также снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в республику.

Замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили заявила, что грузинские власти разрешат компаниям, не подпавшим под санкции, выполнять авиарейсы из России.