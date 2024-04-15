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Депутаты подрались в парламенте Грузии при обсуждении закона об иноагентах

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Грузинские депутаты подрались в парламенте в ходе рассмотрения законопроекта об иноагентах.
Депутаты подрались в парламенте Грузии при обсуждении закона об иноагентах
  • AP

В ходе заседания лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили набросился на исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта», депутата Мамуку Мдинарадзе. Впоследствии к потасовке подключились другие парламентарии и сайт прервал трансляцию.

Ранее украинская Телевизионная служба новостей (ТСН) сообщила, что в Киеве произошла драка с участием депутатов из партии Владимира Зеленского «Слуга народа».

Также в ноябре в ресторане Винницы подрались сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и солдаты ВСУ из-за песен Михаила Круга.

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