Сотрудники СБУ и украинские военные подрались из-за русского шансона

В ресторане Винницы подрались сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и солдаты ВСУ из-за песен Михаила Круга.

Об этом сообщили в Telegram-канале украинского издания «Политика страны».

Обе компании отмечали праздник в разных залах ресторана, когда в одном из помещений прозвучали песни Михаила Круга. Солдаты пришли к СБУ и сделали замечание, однако оно было проигнорировано, так же как и со стороны сотрудников заведения.

«После этого вышли из этой компании мужчины, и началась драка. Мы позвали охрану ресторана — они тоже только улыбнулись», — рассказала сделавшая замечание девушка.

По её словам, полицейские не отнеслись к происходящему всерьёз. В результате потасовки пострадали три человека, вызвали скорую.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла драка с участием депутатов из партии Владимира Зеленского «Слуга народа».