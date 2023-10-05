ТСН сообщила о драке в Киеве с участием депутатов из партии Зеленского
- РИА Новости
В сообщении говорится, что в сети появилось видео драки с участием мужчин, похожих на депутатов Артёма Дмитрука и Александра Куницкого.
Как заявил избитый участник конфликта, он стоял на улице, а депутаты подошли к нему, начали снимать на камеру, толкать и обвинять в мошенничестве.
В свою очередь, сами депутаты утверждают, что сегодня проводили рейды по мошенническим кол-центрам и «выявили мошенников». Также сообщается, что депутаты написали заявление в правоохранительные органы в качестве пострадавших.
В июне «СТРАНА.ua» писала, что начальник Мукачевского отдела контрразведки СБУ Андрей Панарин и его подчинённые избили генерала, экс-ректора академии СБУ Виктора Микулина из-за замечания в их адрес.