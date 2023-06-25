«СТРАНА.ua»: в Ужгороде контрразведчики избили генерала СБУ Микулина за замечание

Начальник Мукачевского отдела контрразведки СБУ Андрей Панарин и его подчинённые избили генерала, экс-ректора академии СБУ Виктора Микулина из-за замечания в их адрес.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что в ресторане «Три туза» Панарин вместе с подчинёнными во время отдыха шумно себя вели. В это же время в заведении находился Микулин, проводивший встречу с помощником народного депутата от правящей партии «Слуга Народа» Людмилы Марченко Руманом Вайэлем и представителями международной европейской организации.

В материале сказано, что генерал сделал замечание представителям контрразведки, после чего те начали его избивать.

Позже они вывезли Микулина в лес, где ещё раз избили, выбили ему зубы и отобрали телефон.

19 июня портал Krimi Plzeň сообщил, что в Чехии пьяный украинец, назвавший себя «героем из Мариуполя», избил двух человек за отказ дать сигарету.