В Чехии назвавший себя «героем из Мариуполя» украинец избил женщину ногами из-за сигареты
Об этом сообщает местный портал Krimi Plzeň.
По данным портала, женщина отдыхала в парке, когда к ней подошёл гражданин Украины и попросил сигарету. На отказ он стал обзывать её на украинском языке и пинать ногами. Также он ударил кулаком в лицо вступившегося за женщину мужчину.
«Он хамил даже полицейским, то и дело повторял, что он герой из Мариуполя, «ходивший по колено в крови», — говорится в публикации.
Результаты экспресс-теста показали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Отмечается, что инцидент произошёл в городе Пльзень.
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