В Чехии назвавший себя «героем из Мариуполя» украинец избил женщину ногами из-за сигареты

В Чехии пьяный украинец, назвавший себя «героем из Мариуполя», избил двух человек за отказ дать сигарету.

Об этом сообщает местный портал Krimi Plzeň.

По данным портала, женщина отдыхала в парке, когда к ней подошёл гражданин Украины и попросил сигарету. На отказ он стал обзывать её на украинском языке и пинать ногами. Также он ударил кулаком в лицо вступившегося за женщину мужчину.

«Он хамил даже полицейским, то и дело повторял, что он герой из Мариуполя, «ходивший по колено в крови», — говорится в публикации.

Результаты экспресс-теста показали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что инцидент произошёл в городе Пльзень.

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