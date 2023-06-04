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Портал Lublin112 рассказал, как украинские беженцы «захватили» польский Красныстав

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Портал Lublin112 рассказал, что украинские беженцы «захватили» польский город Красныстав и держат в страхе его жителей.

Отмечается, что речь идёт о группе из нескольких десятков украинцев с цыганскими корнями.

По данным портала, в последнее время участились сообщения о многочисленных нарушениях и агрессивном поведении украинцев.

«Некогда мирный городок стал местом мошенничества, воровства и страха за безопасность своих родных и близких», — говорится в статье.

Отмечается, что городскими властями было принято решение усилить патрулирование мест проживания беженцев.

Ранее в Люблине пожаловались на проблемы с алкоголем в семьях украинских беженцев.

Также сообщалось, что ЕС предложил платить украинским беженцам, чтобы они уехали домой.

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