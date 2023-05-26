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TOK FM: в Люблине пожаловались на проблемы с алкоголем в семьях украинских беженцев

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Координатор отдела противодействия домашнему насилию в польском Люблине Малгожата Рабчевская заявила, что соцработники города вынуждены всё чаще заниматься украинскими семьями из-за отсутствия надлежащего ухода за детьми, злоупотребления алкоголем и случаев насилия.

Об этом говорится в сюжете радиостанции TOK FM.

По её словам, соцработники получают из школ всё больше сообщений о том, что украинские дети остаются без надзора или голодными.

Также Рабчевская рассказала о случаях избиения детей в украинских семьях.

«Эти женщины не понимают, что в Польше не может быть и речи об избиении детей, что нет согласия на насилие», — заявила координатор.

Ранее переехавший в Харьков волонтёр из Японии Фуминори Цучико пожаловался на кражи вещей из посылок на местной почте, назвав подобное «жалкой реальностью» Украины.

Также сообщалось, что ЕС предложил платить украинским беженцам, чтобы они уехали домой.

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