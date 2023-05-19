Переехавший в Харьков волонтёр из Японии Фуминори Цучико пожаловался на кражи вещей из посылок на местной почте, назвав подобное «жалкой реальностью» Украины.

Об этом, как сообщает РИА Новости, он написал в соцсетях.

Цучико отметил, что посылка, отправленная ему из Берлина, оказалась вскрыта, а большая часть её содержимого была украдена.

«Сегодня это жалкая, неописуемая реальность Украины», — цитирует волонтёра агенство.

При этом он добавил, что в этом году подобное происходит уже в третий раз, а сотрудники почты так и не извинились за произошедшее.

Ранее на севере Ирландии взломали и подожгли центр для украинских беженцев.

Также обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас выразил мнение, что поведение приехавших в Польшу украинских беженцев показало необходимость денацификации Украины.