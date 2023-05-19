Переехавший на Украину японский волонтёр Цучико пожаловался на кражи на местной почте
Об этом, как сообщает РИА Новости, он написал в соцсетях.
Цучико отметил, что посылка, отправленная ему из Берлина, оказалась вскрыта, а большая часть её содержимого была украдена.
«Сегодня это жалкая, неописуемая реальность Украины», — цитирует волонтёра агенство.
При этом он добавил, что в этом году подобное происходит уже в третий раз, а сотрудники почты так и не извинились за произошедшее.
Ранее на севере Ирландии взломали и подожгли центр для украинских беженцев.
Также обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас выразил мнение, что поведение приехавших в Польшу украинских беженцев показало необходимость денацификации Украины.