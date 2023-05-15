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На севере Ирландии взломали и подожгли центр для украинских беженцев

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В городе Банкрана на севере Ирландии подожгли центр для украинских беженцев.

Об этом сообщило издание Donegal Daily.

По словам владельца приюта Питера Кейси, центр для украинских беженцев был взломан и серьёзно пострадал в результате пожара.

«Как никогда полон решимости открыть ещё больше центров помощи украинцам», — заявил Кейси.

Местная полиция сообщила, что в момент пожара в здании никто не находился.

Ранее житель Швейцарии посоветовал выходцам с Украины вернуться на родину и похвалил российского лидера Владимира Путина.

Также сообщалось, что власти Германии в 2023 году выделят регионам ещё €1 млрд на содержание беженцев.

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