На севере Ирландии взломали и подожгли центр для украинских беженцев
Об этом сообщило издание Donegal Daily.
По словам владельца приюта Питера Кейси, центр для украинских беженцев был взломан и серьёзно пострадал в результате пожара.
«Как никогда полон решимости открыть ещё больше центров помощи украинцам», — заявил Кейси.
Местная полиция сообщила, что в момент пожара в здании никто не находился.
Ранее житель Швейцарии посоветовал выходцам с Украины вернуться на родину и похвалил российского лидера Владимира Путина.
Также сообщалось, что власти Германии в 2023 году выделят регионам ещё €1 млрд на содержание беженцев.