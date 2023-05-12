Житель Швейцарии посоветовал украинцам вернуться на родину и похвалил Путина

Житель Швейцарии посоветовал выходцам с Украины вернуться на родину и похвалил российского лидера Владимира Путина.

Об этом информирует РИА Новости.

На попавшем в сеть видео мужчина говорит украинцам: «Вы нам здесь не нужны! Возвращайтесь обратно».

Он также назвал Путина «красавчиком».

Ранее ирландская газета Irish Examiner сообщала, что Евросоюз предлагает европейским государствам мотивировать украинских беженцев возвращаться на родину дополнительными социальными выплатами.

Венгерский мэр Ласло Дьюрича потребовал от украинцев, чтобы они уехали домой, после нападений на женщин.