Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Житель Швейцарии посоветовал украинцам вернуться на родину и похвалил Путина

Короткая ссылка
Житель Швейцарии посоветовал выходцам с Украины вернуться на родину и похвалил российского лидера Владимира Путина.

Об этом информирует РИА Новости.

На попавшем в сеть видео мужчина говорит украинцам: «Вы нам здесь не нужны! Возвращайтесь обратно».

Он также назвал Путина «красавчиком».

Ранее ирландская газета Irish Examiner сообщала, что Евросоюз предлагает европейским государствам мотивировать украинских беженцев возвращаться на родину дополнительными социальными выплатами.

Венгерский мэр Ласло Дьюрича потребовал от украинцев, чтобы они уехали домой, после нападений на женщин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить