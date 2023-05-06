Irish Examiner: ЕС предложил платить украинским беженцам, чтобы они уехали домой

Евросоюз предлагает европейским государствам мотивировать украинских беженцев возвращаться на родину дополнительными социальными выплатами.

Об этом сообщает ирландская газета Irish Examiner.

Отмечается, что государства ЕС в скором времени должны будут рассмотреть ряд политических мер относительно вариантов действий по отношению к украинским беженцам.

Так, в качестве одной из мер Брюссель предлагает осуществлять выплаты соцпособий украинцам, чтобы побудить их вернуться домой.

При этом тем, кто смог найти работу или начать обучение, предоставят возможность получить вид на жительство.

«Страны ЕС должны будут поддержать украинцев, чтобы те либо остались под временной защитой ЕС, либо вернулись домой для восстановления Украины», — говорится в сообщении.

Ранее венгерский мэр Ласло Дьюрича потребовал от украинцев уехать домой после нападений на женщин.

Также сообщалось, что восточноевропейские страны, среди которых Румыния, Польша, Чехия и Словакия, начали урезать траты на содержание украинских беженцев.