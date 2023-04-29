Bloomberg: восточноевропейские страны урезают траты на содержание беженцев с Украины
Об этом написали обозреватели Андра Тиму и Ирина Вилку в статье для Bloomberg.
Авторы статьи напомнили, что четыре месяца назад власти Румынии приняли решение о прекращении оплаты жилья украинским беженцам, а 26 апреля румынское правительство утвердило план, направленный на сокращение выплат в два раза для почти 100 тыс. беженцев с Украины.
«Мы явно становимся обузой», — приводятся в статье слова украинской беженки.
Урезать пособия для украинских беженцев были вынуждены также Словакия, Польша и Чехия.
Ранее стало известно, что жители Румынии ранее начали требовать от украинских беженцев съехать из-за анонсированных изменений в законах о поддержке переселенцев.