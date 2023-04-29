Bloomberg: восточноевропейские страны урезают траты на содержание беженцев с Украины

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Восточноевропейские страны, среди которых Румыния, Польша, Чехия и Словакия, начали урезать траты на содержание украинских беженцев, из-за чего те оказываются в затруднительном положении.

Об этом написали обозреватели Андра Тиму и Ирина Вилку в статье для Bloomberg.

Авторы статьи напомнили, что четыре месяца назад власти Румынии приняли решение о прекращении оплаты жилья украинским беженцам, а 26 апреля румынское правительство утвердило план, направленный на сокращение выплат в два раза для почти 100 тыс. беженцев с Украины.

«Мы явно становимся обузой», — приводятся в статье слова украинской беженки.

Урезать пособия для украинских беженцев были вынуждены также Словакия, Польша и Чехия.

Ранее стало известно, что жители Румынии ранее начали требовать от украинских беженцев съехать из-за анонсированных изменений в законах о поддержке переселенцев.

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