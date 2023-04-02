Adevărul: жители Румынии начали выгонять беженцев с Украины из-за новых правил поддержки

Короткая ссылка
Жители Румынии начали требовать от украинских беженцев съехать из-за анонсированных изменений в законы о поддержке переселенцев.
Adevărul: жители Румынии начали выгонять беженцев с Украины из-за новых правил поддержки
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет издание Adevărul.

Согласно предложенным нововведениям, власти Румынии будут ежемесячно предоставлять каждой украинской семье 2 тыс. леев (около 34 тыс. рублей).

Срок оказания помощи ограничен четырьмя месяцами, в течение которых беженцы должны найти работу.

«Теперь те же хозяева пытаются избавиться от «гостей» или просят их оплатить непомерную арендную плату», — говорится в сообщении издания.

Ранее в польской Лодзи группа местных жителей избила двух украинских граждан и потребовала от них «убираться домой».

Также беженцы с Украины рассказали, что они сталкиваются с оскорблениями и случаями нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить