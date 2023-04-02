Adevărul: жители Румынии начали выгонять беженцев с Украины из-за новых правил поддержки
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Об этом пишет издание Adevărul.
Согласно предложенным нововведениям, власти Румынии будут ежемесячно предоставлять каждой украинской семье 2 тыс. леев (около 34 тыс. рублей).
Срок оказания помощи ограничен четырьмя месяцами, в течение которых беженцы должны найти работу.
«Теперь те же хозяева пытаются избавиться от «гостей» или просят их оплатить непомерную арендную плату», — говорится в сообщении издания.
Ранее в польской Лодзи группа местных жителей избила двух украинских граждан и потребовала от них «убираться домой».
Также беженцы с Украины рассказали, что они сталкиваются с оскорблениями и случаями нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии.