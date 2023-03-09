MDR: беженцы с Украины пожаловались на оскорбления и случаи нападений в Германии

Беженцы с Украины рассказали, что они сталкиваются с оскорблениями и случаями нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии.

Об этом беженцы сообщили в беседе с порталом MDR.

Одна из собеседниц издания рассказала, как пожилой мужчина начал кричать на неё на парковке из-за «дорогой машины» с требованием отправить деньги на Украину и уехать.

Кроме того, издание пишет, что были зафиксированы случаи, когда машинам с украинскими номерами прокалывали шины.

Ранее стало известно, что беженка оставила мужа на Украине и переехала к британскому министру.

Также сообщалось, что британцы загоняют в долговую кабалу украинских беженцев.