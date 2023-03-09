MDR: беженцы с Украины пожаловались на оскорбления и случаи нападений в Германии
Об этом беженцы сообщили в беседе с порталом MDR.
Одна из собеседниц издания рассказала, как пожилой мужчина начал кричать на неё на парковке из-за «дорогой машины» с требованием отправить деньги на Украину и уехать.
Кроме того, издание пишет, что были зафиксированы случаи, когда машинам с украинскими номерами прокалывали шины.
Ранее стало известно, что беженка оставила мужа на Украине и переехала к британскому министру.
Также сообщалось, что британцы загоняют в долговую кабалу украинских беженцев.