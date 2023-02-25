Доклад Красного Креста: британцы загоняют в долговую кабалу украинских беженцев

В Красном Кресте заявили, что некоторые британцы эксплуатируют и загоняют в «долговую кабалу» украинских беженцев, которых приютили.

Об этом информирует издание inews.

«Людей заставляли бесплатно работать на арендодателя в обмен на предоставление жилья», — говорится в сообщении.

Согласно статье, иногда британцы оплачивали беженцам переезд и проживание, после чего требовали от них работать по дому или на своих предприятиях.

Отмечается, что подобных случаев эксплуатации было зафиксировано немного, однако, по мнению представителей Красного Креста, могут появиться новые жертвы.

Ранее приехавшая в Сан-Франциско семья с Украины пожаловалась на хаос в американских школах.

Также беженцы с Украины рассказали об отсталости и архаичности Канады.

При этом сообщалось, что желающих попасть в Россию из Прибалтики украинцев принудительно мобилизуют.