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Sky News: беженка оставила мужа на Украине и переехала к британскому министру

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Украинская беженка оставила мужа и переехала к министру энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Гранту Шаппсу.

Об этом они рассказали в интервью Sky News.

Шаппс со своей семьёй приютили украинскую беженку, её мать, семилетнего сына и их собаку.

«Мы вместе едим, загружаем посудомоечную машину и занимаемся другими домашними делами. Это расширенная семья», — заявил Шаппс.

Беженка рассказала, что работает удалённо и поддерживает контакты с украинскими коллегами.

Ранее сообщалось, что многие украинцы в Британии становятся бездомными после окончания спонсорства.

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