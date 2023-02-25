Sky News: беженка оставила мужа на Украине и переехала к британскому министру
Об этом они рассказали в интервью Sky News.
Шаппс со своей семьёй приютили украинскую беженку, её мать, семилетнего сына и их собаку.
«Мы вместе едим, загружаем посудомоечную машину и занимаемся другими домашними делами. Это расширенная семья», — заявил Шаппс.
Беженка рассказала, что работает удалённо и поддерживает контакты с украинскими коллегами.
Ранее сообщалось, что многие украинцы в Британии становятся бездомными после окончания спонсорства.