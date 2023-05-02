Венгерский мэр Дьюрича потребовал от украинцев уехать домой после нападений на женщин
Об этом сообщает Index.hu.
По словам Дьюрича, из местного общежития поступили жалобы, что гастарбайтеры с Украины изнасиловали 16-летнюю девушку и 22-летнюю женщину.
«Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша», — заявил он.
Мэр опубликовал видео, на котором он приходит в общежитие и требует от беженцев уезжать домой.
Жители Румынии ранее начали требовать от украинских беженцев съехать из-за анонсированных изменений в законах о поддержке переселенцев.
До этого сообщалось, что в польской Лодзи группа местных жителей избила двух украинских граждан и потребовала от них «убираться домой».
Также беженцы с Украины рассказали, что они сталкиваются с оскорблениями и случаями нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии.