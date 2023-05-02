Венгерский мэр Дьюрича потребовал от украинцев уехать домой после нападений на женщин

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Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича потребовал от украинских беженцев, преследовавших местных женщин, уехать в свою страну.

Об этом сообщает Index.hu.

По словам Дьюрича, из местного общежития поступили жалобы, что гастарбайтеры с Украины изнасиловали 16-летнюю девушку и 22-летнюю женщину.

«Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша», — заявил он.

Мэр опубликовал видео, на котором он приходит в общежитие и требует от беженцев уезжать домой.

Жители Румынии ранее начали требовать от украинских беженцев съехать из-за анонсированных изменений в законах о поддержке переселенцев.

До этого сообщалось, что в польской Лодзи группа местных жителей избила двух украинских граждан и потребовала от них «убираться домой».

Также беженцы с Украины рассказали, что они сталкиваются с оскорблениями и случаями нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии.

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