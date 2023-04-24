На Кипре планируют выселить три тысячи украинских беженцев из отелей

В преддверии летнего сезона власти Кипра планируют выселить из отелей 3 тыс. украинских беженцев.

По данным портала AlphaNews, власти сообщили беженцам в 21 отеле страны, что они должны найти себе жильё до 31 мая.

Гостиницы, где продолжат принимать украинцев после 1 июня, определят в стране по результатам тендера Минтуризма.

Жители Румынии ранее начали требовать от украинских беженцев съехать из-за анонсированных изменений в законы о поддержке переселенцев.

До этого сообщалось, что в польской Лодзи группа местных жителей избила двух украинских граждан и потребовала от них «убираться домой».

Также беженцы с Украины рассказали, что они сталкиваются с оскорблениями и случаями нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии.