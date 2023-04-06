Обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас выразил мнение, что приехавшие в Польшу беженцы убедили в необходимости денацификации Украины.

Отмечается, что у приезжих наблюдаются последствия многолетней нацистской идеологической обработки.

«Государственный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев... Украина — это территория, где абсолютно необходима денацификация», — отметил автор.

Ренкас добавил, что наплыв украинцев ставит Европу в ситуацию экзистенциальной опасности.

14 марта президент России Владимир Путин заявил, что национализм на Украине подогревался давно с Запада.

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия непременно достигнет целей спецоперации на Украине.

По его словам, российская сторона добьётся демилитаризации и денацификации Украины. Патрушев добавил, что будет обеспечена территориальная целостность России и безопасность её населения.