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Байден сравнил упоминание Трампом «объединённого Рейха» с речью Гитлера

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Президент США Джо Байден сравнил упоминание экс-главой государства Дональдом Трампом «объединённого Рейха» в предвыборном ролике с высказываниями Адольфа Гитлера.

Об этом сообщили в пресс-пуле Белого дома, передаёт ТАСС.

«А вчера его предвыборная кампания разместила в интернете сообщение о том, что если он победит, то это будет объединённый рейх — как третий рейх. Это тот же парень, который пользуется языком Гитлера, а не Америки», — отметил Байден.

Ранее на странице Трампа в его социальной сети Truth Social был размещён видеоролик, который гласил, что в случае победы республиканца «мощь была значительно увеличена за счёт создания объединённого Рейха».

Позже видеоролик был удалён, а представители предвыборной кампании Трампа утверждали, что не являются его авторами.

Ранее Трамп высмеял падения Байдена на публике в своём ролике про игру в гольф.

Кроме того, Трамп заявил, что потребует проверить Байдена на наркотики перед дебатами.

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