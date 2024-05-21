Трамп высмеял падения Байдена на публике в своём ролике про игру в гольф
- AP
- © Steven Hirsch/New York Post
Видео с поля для гольфа Трамп опубликовал в своих соцсетях. В ролике используются моменты, когда Байден запинался и падал на публике.
Дональд Трамп в ходе политической борьбы неоднократно обращал внимание на возраст Джо Байдена.
Также в феврале немецкий журнал Der Spiegel заподозрил президента России Владимира Путина в троллинге американских властей после его высказывания о том, что он не увидел «недееспособности Джо Байдена» при встрече с ним. Журналисты также усмотрели признаки насмешки в словах Путина о том, что Москва предпочла бы работать с Байденом, потому что он «человек более опытный» и прогнозируемый.