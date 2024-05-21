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Трамп высмеял падения Байдена на публике в своём ролике про игру в гольф

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Экс-президент США Дональд Трамп высмеял нынешнего американского лидера Джо Байдена в видеоролике, на котором мяч для игры в гольф сбивает главу Белого дома с ног.
Трамп высмеял падения Байдена на публике в своём ролике про игру в гольф
  • AP
  • © Steven Hirsch/New York Post

Видео с поля для гольфа Трамп опубликовал в своих соцсетях. В ролике используются моменты, когда Байден запинался и падал на публике.

Дональд Трамп в ходе политической борьбы неоднократно обращал внимание на возраст Джо Байдена.

Также в феврале немецкий журнал Der Spiegel заподозрил президента России Владимира Путина в троллинге американских властей после его высказывания о том, что он не увидел «недееспособности Джо Байдена» при встрече с ним. Журналисты также усмотрели признаки насмешки в словах Путина о том, что Москва предпочла бы работать с Байденом, потому что он «человек более опытный» и прогнозируемый.

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