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Der Spiegel заподозрил Путина в троллинге после слов о дееспособности Байдена

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Немецкий журнал Der Spiegel заподозрил президента России Владимира Путина в троллинге американских властей после его высказывания о том, что он не увидел «недееспособности Джо Байдена» при встрече с ним. Журналисты также усмотрели признаки насмешки в словах Путина о том, что Москва предпочла бы работать с Байденом, потому что он «человек более опытный» и прогнозируемый.

Как пишет издание, российский президент, вероятно, говорит это всерьёз, однако всё равно «делает подарок» именно Дональду Трампу.

«Путин удивил многих удивительно чёткими словами в поддержку демократа Байдена», — пишет журнал, напоминая, что Путин также «вступился» за Байдена, в адрес которого слышится критика из-за его возраста.

После интервью, в котором Путин сделал такие заявления, возник вопрос, серьёзен ли глава государства «или он просто троллит действующего американского президента». В статье подчёркивается, что Дональд Трамп немедленно воспользовался случаем и словами президента России, чтобы изобразить себя «сильным лидером, которого опасается Кремль».

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным, отвечая на вопрос о том, с каким президентом США лучше работать, Владимир Путин сказал: «Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации».

Вместе с этим Путин добавил, что Россия будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ.

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