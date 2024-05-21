Отработка задач с «Искандерами» и «Кинжалами»: в Минобороны РФ объявили о старте учений с нестратегическим ЯО

Под руководством Генштаба ВС РФ в Южном военном округе начался первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Как пояснили в Минобороны РФ, на этом этапе военные отработают ряд задач, в том числе с задействованием оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал».

В Южном военном округе под руководством Генштаба Вооружённых сил РФ началось проведение первого этапа учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На этом этапе личный состав ракетных соединений Южного военного округа отработает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к ракетным пускам.

Личный состав задействованных в учениях подразделений авиации ВКС России отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», и вылеты в назначенные районы патрулирования.

В ведомстве напомнили, что учения направлены на поддержание готовности частей боевого применения нестратегического ядерного оружия в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации.

В России начались учения с отработкой применения нестратегического ядерного оружия

О начале подготовки к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил военно-морского флота в МО заявили 6 мая.

Тогда же в российском МИД выступили с комментарием относительно предстоящих манёвров. В ведомстве подчеркнули, что их следует рассматривать в контексте недавних «воинственных заявлений» западных официальных лиц и предпринятых рядом стран НАТО резко дестабилизирующих действий, направленных на нагнетание силового давления на РФ.

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Дипломаты выразили надежду, что предстоящие учения поспособствуют правильной оценке Западом стратегических рисков.

«Рассчитываем, что данное мероприятие остудит горячие головы в западных столицах, поможет осознать возможные катастрофические последствия генерируемых ими стратегических рисков и удержит их как от содействия киевскому режиму в его террористических акциях, так и от втягивания в прямую вооружённую конфронтацию с Россией», — заявили в ведомстве.

Комментируя прозвучавшие на Западе заявления, в МИД уточнили, что речь идёт об открытой поддержке и оказании прямого содействия террористическим акциям Киева против России, которые украинская сторона осуществляет с применением передаваемого Западом всё более продвинутого вооружения.

«Поскольку сознательно выбранной целью таких ударов зачастую становятся гражданские объекты, это ведёт к многочисленным жертвам среди мирного населения. Однако это не смущает спонсоров засевшей в Киеве клики, которые толкают её на новые преступления», — отметили дипломаты.

Наряду с этим в МИД высказались о перспективе появления на украинском театре военных действий самолётов F-16. Как отметили в ведомстве, Москва будет воспринимать их в качестве носителей ядерного оружия безотносительно к поставляемым Киеву модификациям и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию.