«Отрезвляющий сигнал»: в МИД РФ призвали рассматривать учения ВС России в контексте агрессивных заявлений Запада

В МИД РФ выразили надежду, что предстоящие учения российских военных по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия остудят «горячие головы» на Западе и помогут им осознать стратегические риски от втягивания в прямую вооружённую конфронтацию с Россией. Как подчеркнули дипломаты, учения с задействованием части сил и средств ядерного сдерживания призваны стать «отрезвляющим сигналом Западу и его марионеткам в Киеве».

Предстоящие учения российских военных по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и предпринятых рядом стран НАТО резко дестабилизирующих действий. Об этом заявили в МИД России.

В ведомстве выразили надежду, что предстоящие учения ВС России поспособствуют правильной оценке Западом стратегических рисков.

«Рассчитываем, что данное мероприятие остудит «горячие головы» в западных столицах, поможет осознать возможные катастрофические последствия генерируемых ими стратегических рисков и удержит их как от содействия киевскому режиму в его террористических акциях, так и от втягивания в прямую вооружённую конфронтацию с Россией», — заявили в ведомстве.

Учения с задействованием части сил и средств ядерного сдерживания призваны стать «отрезвляющим сигналом Западу и его марионеткам в Киеве», подчеркнули дипломаты.

6 мая в Минобороны РФ заявили, что Генштаб ВС РФ приступил к подготовке к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил военно-морского флота. В ходе учений пройдёт практическая отработка вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

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Как подчеркнули в оборонном ведомстве, учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия на фоне провокационных заявлений западных официальных лиц.

Комментируя прозвучавшие на Западе воинственные заявления, в МИД уточнили, что речь идёт об открытой поддержке и оказании прямого содействия террористическим акциям Киева против России, которые украинская сторона осуществляет с применением передаваемого Западом всё более продвинутого вооружения.

«Поскольку сознательно выбранной целью таких ударов зачастую становятся гражданские объекты, это ведёт к многочисленным жертвам среди мирного населения. Однако это не смущает спонсоров засевшей в Киеве клики, которые толкают её на новые преступления», — отметили дипломаты.

В этой связи в МИД упомянули высказывания главы британского Министерства иностранных дел Дэвида Кэмерона о том, что Украина вправе бить поставляемым ей оружием по территории России.

Как отметили российские дипломаты, в этом контексте следует отметить те версии американских ракет семейства ATACMS, которые с недавних пор поставляются Киеву и способны поражать цели в глубине российской территории.

Также по теме МИД Италии: Рим не поставляет ВСУ оружие для ударов по территории России Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни сказал, что Рим не отправляет Украине оружие для нанесения ударов по территории России.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на факты размещения США в различных регионах наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД), которые ранее были запрещены по Договору РСМД.

«Торпедировав российские инициативы по поддержанию жизнеспособности данного соглашения, предполагавшие устранение встречных озабоченностей на основе взаимных верификационных мер, Вашингтон целенаправленно разрушил указанный договор, долгие годы служивший одной из опор международной безопасности и стратегической стабильности», — заявили в МИД.

После этих событий США активизировали разработку и испытания ракетных систем такого класса, а также приступили к формированию специализированных военных подразделений с региональной привязкой, отметили в МИД России. Кроме того, США начали завозить соответствующие ракетные комплексы в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион якобы на время проведения учений с союзниками, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Как полагают российские дипломаты, это обстоятельство указывает на то, что производство и обкатка данных вооружений идут полным ходом. Москва, в свою очередь, будет реагировать на это зеркально.

«Прямо заявляем, что когда бы и где бы ни появлялись наземные РСМД американского производства, мы оставляем за собой право реагировать зеркально, что будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений», — заявили в МИД.

Кроме того, в ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов.

«С учётом проведения ранее объявленных НИОКР и накопленных российским ВПК наработок этот процесс не займёт много времени. При потенциальном принятии решений о развёртывании таких вооружений географию их размещения оставляем на своё усмотрение», — подчеркнули в МИД.

Дипломаты также высказались о перспективе появления на украинском театре военных действий самолётов F-16 американского производства. Как отметили в МИД, Москва будет воспринимать их как носителей ядерного оружия безотносительно поставляемых Киеву модификаций и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию.

Кроме того, в министерстве упомянули высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки французских и других натовских контингентов на Украину. Как отметили в ведомстве, слова французского президента «не могут не поражать своей безответственностью и бездумностью».

«Это трудно воспринимать иначе как проявление готовности и намерения вступить в прямую вооружённую конфронтацию с Россией, что означало бы лобовое военное столкновение ядерных держав», — подчеркнули дипломаты.

Как полагают в МИД, эти и некоторые другие действия государств — членов НАТО фактически указывают на то, что они осознанно ведут дело к дальнейшей эскалации украинского кризиса — в сторону открытого военного столкновения стран НАТО с Россией.

В этой связи в министерстве напомнили, что гарантированная защита суверенитета и территориальной целостности страны является наивысшим приоритетом российской политики в области военной безопасности, включая аспект ядерного сдерживания.

На фоне этого заявления в МИД также вызвали послов Великобритании и Франции. Британскому послу в Москве Найджелу Кейси был выражен протест в связи с недавним заявлением главы МИД Соединённого Королевства Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России.

В свою очередь, французскому послу в Москве Пьеру Леви были изложены принципиальные оценки деструктивной и провокационной линии Парижа на фоне всё более воинственных заявлений французского руководства.