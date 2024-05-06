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МИД Италии: Рим не поставляет ВСУ оружие для ударов по территории России

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Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни сказал, что Рим не отправляет Украине оружие для нанесения ударов по территории России.
МИД Италии: Рим не поставляет ВСУ оружие для ударов по территории России
  • AP

Соответствующее заявление Таяни сделал, отвечая на вопрос РИА Новости о поставках оружия Киеву со стороны Италии.

По словам главы МИД, цель поставок оружия со стороны итальянского правительства с самого начала СВО заключалась в том, чтобы Украина могла обороняться.

«Мы не предлагаем оружие для того, чтобы обстреливать территорию России», — подчеркнул Таяни.

Ранее Минобороны Италии подтвердило, что Рим готовит новый пакет помощи для ВСУ.

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