МИД: учения России нужно рассматривать в контексте воинственных заявлений Запада

Министерство иностранных дел России прокомментировало проведение российскими войсками учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия.

Заявление было опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Мероприятие следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц», — заявил МИД.

Также в министерстве напомнили о дестабилизирующих действиях стран НАТО, направленных на создание новых угроз России.

Ранее в Кремле, комментируя предстоящие учения России по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявили, что опасные заявления, которые звучат из Франции, Британии и США, требуют особого внимания и особых мер.