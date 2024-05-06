МИД: учения России нужно рассматривать в контексте воинственных заявлений Запада
- РИА Новости
Заявление было опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
«Мероприятие следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц», — заявил МИД.
Также в министерстве напомнили о дестабилизирующих действиях стран НАТО, направленных на создание новых угроз России.
Ранее в Кремле, комментируя предстоящие учения России по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявили, что опасные заявления, которые звучат из Франции, Британии и США, требуют особого внимания и особых мер.