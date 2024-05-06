RT в Telegram
Подпишись

МИД: учения России нужно рассматривать в контексте воинственных заявлений Запада

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел России прокомментировало проведение российскими войсками учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия.
МИД: учения России нужно рассматривать в контексте воинственных заявлений Запада
  • РИА Новости

Заявление было опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Мероприятие следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц», — заявил МИД.

Также в министерстве напомнили о дестабилизирующих действиях стран НАТО, направленных на создание новых угроз России.

Ранее в Кремле, комментируя предстоящие учения России по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявили, что опасные заявления, которые звучат из Франции, Британии и США, требуют особого внимания и особых мер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить