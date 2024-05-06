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МИД России: слова Макрона об отправке войск на Украину поражают бездумностью

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Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке на Украину войск поражают своей бездумностью, заявили в МИД России.
МИД России: слова Макрона об отправке войск на Украину поражают бездумностью
  • РИА Новости

«Не могут не поражать своей безответственностью и бездумностью высказывания президента Франции... Это трудно воспринимать иначе как проявление готовности и намерения вступить в прямую вооружённую конфронтацию с Россией», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Макрон вновь заявил, что не исключает возможности отправки военнослужащих на Украину. По словам Макрона, Франция получила бы легитимные основания обсудить отправку войск, если бы со стороны Киева поступил соответствующий запрос.

Кремль назвал опасным заявление Макрона.

При этом в МИД Франции опровергли отправку войск на Украину.

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