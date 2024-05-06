Во Франции опровергли отправку войск на Украину

В МИД Франции опровергли слухи об отправке войск республики на Украину.

«Кампания по дезинформации относительно французской поддержки Украины не ослабевает... Нет, Франция не отправляла солдат на Украину», — говорится в сообщении.

В беседе с журналом The Economist ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что страны Европейского союза «слишком много сомневались», определяя свои дальнейшие шаги относительно Украины.

Он вновь заявил, что не исключает возможность отправки военнослужащих на Украину. По словам Макрона, Франция получила бы легитимные основания обсудить отправку войск, если бы со стороны Киева поступил соответствующий запрос.

Кремль назвал опасным заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину.