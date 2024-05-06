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Послу Франции указали на провокационную линию Парижа в адрес Москвы

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Послу Франции Пьеру Леви в МИД России указали на деструктивную линию Парижа в отношении Москвы.
Послу Франции указали на провокационную линию Парижа в адрес Москвы
  • РИА Новости

«В МИД России был вызван посол Франции в Москве Пьер Леви. С российской стороны были изложены принципиальные оценки деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта», — говорится в сообщении ведомства.

Дипломату указали на то, что попытки властей республики создать своими заявлениями об отправке войск на Украину «стратегическую неопределённость» для России обречены на провал.

Ранее отмечалось, что посол Франции в России покинул здание Министерства иностранных дел в Москве, он провёл там около 40 минут и отказался общаться с журналистами.

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