Иностранные бойцы «Каскада» подали документы на ВНЖ

Двое из обратившихся в редакцию RT иностранных бойцов ОБТФ «Каскад» — Василий Стажила и Андрей Караман — подали документы на ВНЖ. По их словам, теперь необходимо ждать решения три месяца. Ситуации других бойцов решаются индивидуально. Подробнее — в материале RT.

Василий Стажила/Андрей Караман

© фото из личного архива

Двое иностранных военнослужащих ОБТФ «Каскад» Василий Стажила и Андрей Караман подали документы на ВНЖ в МВД по ДНР. Об этом они рассказали RT.

«Приняли все документы, всё отлично. Уплатили госпошлину, все данные у нас взяли. Будем ждать теперь решения. Самое тяжёлое — это ждать», — сообщил RT Андрей Караман. Он отметил, что им помогала собирать документы и справки команда сенатора Александра Волошина.

«С нами работала команда Александра Волошина, все затраты они взяли на себя, всё они оплачивали. Бегали и решали с нами все вопросы. Помогали», — добавил Караман.

Вместе с ним документы подал и Василий Стажила. «Все документы приняли. Сказали, что теперь надо ждать три месяца, потом позвонят», — рассказал Стажила.

© Фото из личного архива Василия Стажилы

В МВД по ДНР военнослужащим выдали справку, подтверждающую, что у них приняты документы на оформление вида на жительство.

На родине ждёт тюрьма





В апреле 2024 года в редакцию RT обратились иностранные добровольцы ОБТФ «Каскад» и попросили помощи в получении российского гражданства.

По словам бойцов, в декабре 2023 года они узнали об упразднении своего подразделения. Контракт с бойцами планировалось расторгнуть не позднее 20 июня 2024 года. Регистрация на территории воинской части действовала до 15 мая. Военнослужащие опасались, что после окончания действия документов их могут депортировать на родину, где им грозит срок за наёмничество.

Так, знакомые 24-летнего Василия Стажилы, который приехал в Россию из Приднестровья в 2022 году и подписал контракт, сообщили бойцу, что в Молдавии против него возбудили уголовное дело и объявили его в розыск по статье «Наёмничество».

«Мне вот интересно: почему некоторые граждане Молдовы, которые за Украину воюют, возвращаются «героями», а те, кто за Россию идёт, — они наёмники, преступники, расисты? Они так выражаются в адрес России, мне очень стыдно за это. Такие двойные стандарты получаются. Раз Молдова — демократическая страна, где свобода слова, где свобода выбора?» — рассуждал Стажила в беседе с корреспондентом RT.

С аналогичной проблемой столкнулся его одноклассник, 24-летний Андрей Караман. Он приехал в Донбасс в 2023 году и 1 июля подписал контракт с ОБТФ «Каскад». Мужчина хотел получить гражданство, чтобы расписаться с девушкой.

© Фото из личного архива Андрея Карамана

«Чтобы расписаться здесь, надо привезти справку из Молдовы, что я ранее не заключал брак. Получить её надо лично, а меня задержат на границе. Там мне грозит 23 года тюрьмы за наёмничество», — говорит Караман.

Также в редакцию RT обратились другие иностранные добровольцы «Каскада».

21-летний Александр Йокич приехал в ДНР из Сербии в 2021 году. Он три года провёл в окопах.

По его словам, примером для него послужил отец, который в конфликтах в Югославии в 1990-х годах плечом к плечу воевал с русскими добровольцами. «Я приехал защищать интересы РФ и сейчас хочу получить гражданство, чтобы навсегда остаться в России», — говорит Йокич.

44-летний Эрих Биттерман родился в Германии. Его родители родом из города Сарапула на Урале, а прадед воевал на стороне Советского Союза и погиб под Одессой.

Впервые Биттерман приехал в Россию в ноябре 2014 года и вступил в ополчение. В январе у него закончилась виза, он выехал в Швейцарию, а через месяц снова вернулся в Донбасс, где служил до января 2016 года.

Василий Стажила, Андрей Караман, Эрих Биттерман, Александр Йокич

© Из личного архива / vk.com

В 2016 году Биттерман уезжал из России с просроченной визой — на суде приняли решение выпустить его из страны без ограничений на въезд в течение пяти лет. Мужчина уехал в Швейцарию, где работал в фармацевтической компании. В мае 2023 года Биттерман снова вернулся в Донбасс и 15 июля подписал контракт с ОБТФ «Каскад».

29-летний Павел Житник из Самарканда приехал в Донбасс в 2018 году. Сначала он вступил в интернациональный батальон «Пятнашка», а в 2019 году перевёлся в ОБТФ «Каскад». Житник участвовал в освобождении Мариуполя, был награждён медалями «За освобождение Мариуполя» и «За службу в особых условиях».

После публикации RT глава ДНР Денис Пушилин пообещал разобраться в ситуации. Также к решению проблем бойцов подразделения ОБТФ «Каскад» подключился сенатор от ДНР Александр Волошин.