Иностранные добровольцы ОБТФ «Каскад» боятся депортации на родину

В редакцию RT обратились четверо иностранных добровольцев ОБТФ «Каскад» и попросили оказать помощь в получении российского гражданства. По словам бойцов, сейчас их подразделение расформировывается, а контракты с ними расторгаются. Военнослужащие опасаются, что их могут депортировать на родину, где им грозит тюремное заключение за участие в СВО на стороне России. RT направил официальный запрос в МВД РФ с просьбой разобраться в ситуации. Между тем после публикации о случившемся в Telegram-канале RT глава ДНР Денис Пушилин пообещал помочь военнослужащим.

Угледарское направление

© Фото из личного архива Александра Йокича

Двойные стандарты

24-летний Василий Стажила большую часть жизни прожил в родном Приднестровье.

«Окончил школу, учился в военном институте. После университета пошёл работать в охрану и получал неплохую для Приднестровья зарплату. Но там сложно жить — наши документы нигде не признают, наши аттестаты тоже, — рассказывает RT Стажила. — Я не видел там никакого будущего, поэтому в 2022 году уехал в Россию, жил в Подмосковье и работал барбером».

Василий Стажила

После начала СВО Василий Стажила наблюдал за ситуацией и ему тоже захотелось внести свой вклад в освобождение ДНР. Сначала он хотел вступить в ряды ЧВК «Вагнер», но его отговорил друг и предложил подписать контракт с подразделением ОБТФ «Каскад» в ДНР.

В мае 2023 года мужчина подписал контракт и отправился в зону спецоперации.

© Фото из личного архива Василия Стажилы

«Я связывался с товарищем, который остался в Приднестровье. Он сказал, что я в розыске по статье «Наёмничество», — рассказывает военнослужащий. — Мне вот интересно: почему некоторые граждане Молдовы, которые за Украину воюют, возвращаются «героями», а те, кто за Россию идут, они наёмники, преступники, расисты? Они так выражаются в адрес России, мне очень стыдно за это. Такие двойные стандарты получаются. Раз Молдова демократическая страна, где свобода слова, где свобода выбора?»

За время службы Стажила несколько раз пытался подать документы на гражданство РФ. Но, по его словам, бумаги принимать отказывались.

© Фото из личного архива Василия Стажилы

«В октябре 2023-го они говорили, что контракт с ВС РФ — это основание для получения гражданства. А у меня контракт с ДНР. Это якобы другое. Хотя, когда я говорил, что ДНР вошла в состав России, они лишь разводили руками, — объясняет боец. — Также командование обещало нам помочь с ВНЖ, но не получилось».

В декабре 2023 года Василий Стажила и его сослуживцы узнали, что их подразделение будет упразднено, а контракт расторгнут не позднее 20 июня 2024 года.

«В итоге контракт закончится 30 апреля. До 15 мая у нас действует регистрация в части, а потом при любой проверке документов могут депортировать из страны, потому что у меня нарушен миграционный учёт, — говорит Стажила. — Мне грозит депортация, но я хочу продолжить служить, подписать контракт с ВС РФ, чтобы гордо носить звание солдата Российской Федерации».

© Фото из личного архива Василия Стажилы

«Наш долг — воевать за русский народ»

21-летний Александр Йокич приехал в ДНР в 2021 году.

«Я приехал сюда защищать русский народ и интересы Российской Федерации. Мой отец участвовал в конфликтах в Югославии в 1990-х годах и плечо к плечу воевал с русскими добровольцами. Я считаю, что это наш долг — приезжать сюда и воевать за русский народ», — рассказывает RT Йокич.

Угледарское направление

© Фото из личного архива Александра Йокича

2 августа 2021 года Йокич подписал контракт с ОБТФ «Каскад». За время службы он неоднократно обращался в миграционную службу ДНР, но в гражданстве ему отказывали.

Александр Йокич

«Да, пробовал я неоднократно. Обращался в миграционную службу по ДНР. Мне всегда говорили, что это в связи с тем, что я являюсь военнослужащим ДНР, а не военнослужащим Российской Федерации, я буквально не имею права (это их слова) получить гражданство РФ, — говорит Йокич. — И когда я задавал вопрос: «А разве мы уже не Российская Федерация?» Они мне отвечали: «Да, мы входим в состав РФ. Но вы подписали контракт с ДНР, а не с Российской Федерацией».

Угледарское направление и Мариуполь

© Фото из личного архива Александра Йокича

30 апреля 2024 года у Александра заканчивается контракт с МВД ДНР. Молодой человек планирует сделать перерыв в службе, чтобы заняться легализацией своего статуса в России и обосноваться здесь.

«Три года в окопах сидеть — это, конечно, хорошо, но я собираюсь здесь остаться и жить дальше, поэтому хотелось бы сделать перерыв в службе, купить жильё, — говорит Йокич. — Очень надеюсь, что с гражданством всё получится».

«У нас русский менталитет»

44-летний Эрих Биттерман родился в Германии, но, по его словам, всегда чувствовал себя русским.

«У меня русскоговорящая семья. Мы все — русские немцы. Мои родители родились в городе Сарапуле на Урале. Потом они уехали жить в Казахстан, а после — в Германию, — рассказывает RT Биттерман. — Мои прадеды воевали во время Второй мировой войны здесь, на стороне России, Советского Союза. Один прадед погиб под Одессой. Вся наша история здесь, поэтому меня всегда тянуло в Россию».

Эрих Биттерман

vk.com

© Немец Немец

В первый раз Биттерман приехал в Россию в ноябре 2014 года и вступил в ополчение. В январе у него закончилась виза, и он выехал в Швейцарию, а через месяц снова вернулся в Донбасс, где служил до января 2016-го.

«Когда я уезжал в 2016 году, виза была просроченная. Я поехал в Москву, предстал перед судом, и мне разрешили покинуть страну без запрета на въезд в течение пяти лет», — рассказывает Биттерман.

Тогда мужчина вернулся в Швейцарию и работал в фармацевтической компании. В мае 2023 года Биттерман снова приехал в Донбасс и 15 июля подписал контракт с ОБТФ «Каскад».

«Я приехал по туристической визе, и сейчас она уже просрочена. Я нахожусь на территории РФ или ДНР как иностранный военнослужащий. Но визы сейчас нет никакой, — говорит Биттерман. — Я сюда приехал на ПМЖ, мечтаю получить гражданство. После расформирования и увольнения я буду гражданским лицом, и меня могут на любом КПП арестовать и депортировать».

«Мы знали, на что идём»

24-летний Андрей Караман приехал в Донбасс из Молдавии в 2023 году и 1 июля подписал контракт с ОБТФ «Каскад».

«Я прибыл сюда отстаивать интересы русскоязычного народа и Российской Федерации. Так как Россия в 1992 году заступилась за Приднестровье, я пришёл отдать долг этому народу, — объясняет Караман. — Также мой одноклассник сюда приехал, мы вместе воевали под Урожайным, Новомихайловкой, Угледаром. Было тяжело, но что поделать. Мы знали, на что идём».

© Фото из личного архива Карамана

Сейчас молодой человек, как и его сослуживцы, боится депортации на родину, где ему грозит тюремное заключение.

«В Молдове мне грозит 23 года за наёмничество. Мы столкнулись с такой проблемой: подавали на гражданство с сентября прошлого года в городе Донецке, но нам отказывали словесно — мы даже не имеем права документы подать, — рассказывает Караман. — То есть пока есть один вариант — вернуться в Молдову, отсидеть там 23 года. В 47 лет выйду из тюрьмы. Конечно, ребята шутят, что в 47 жизнь только начинается, но я хочу эти годы провести иначе».

По словам военнослужащего, у него есть девушка, с которой они встречаются шесть лет, и он хотел бы получить гражданство и расписаться с ней в Москве.

«Мы сейчас не можем этого сделать, поскольку, чтобы расписаться здесь, надо привезти справку из Молдовы, что я ранее не заключал брак. А получать эту справку надо лично — меня ещё на границе арестуют», — говорит Караман.

Андрей Караман

После получения гражданства молодой человек планирует заключить контракт с Минобороны РФ и уже выбрал батальон, в котором хочет служить.

«Я защищал здесь русскоязычный народ не для того, чтобы уехать в Молдову и сидеть там за это в тюрьме», — подчёркивает Караман.

После публикации RT о ситуации с военнослужащими в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин пообещал разобраться в происходящем. Решением проблемы по бойцам подразделения ОБТФ «Каскад» занимается сенатор Александр Волошин.

«Мы нашли понимание с руководством соответствующих структур, сейчас совместно работаем над тем, чтобы бойцам предоставили гражданство Российской Федерации. Есть высокие шансы решить вопрос положительно, в любом случае нужно дождаться выполнения всех процедур. Вопрос о выдворении на сегодняшний день не ставится. Ситуация находится на особом контроле главы ДНР», — сообщил RT сенатор.