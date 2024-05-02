«Передали необходимые документы»: обратившимся к RT бойцам «Каскада» продлили миграционный учёт

После публикации RT иностранным военнослужащим ОБТФ «Каскад» продлили миграционный учёт до конца года. Об этом RT сообщили сами бойцы. Также в редакцию обратился их сослуживец, гражданин Узбекистана Павел Житник. Он находился в Донбассе с 2018 года, участвовал в освобождении Мариуполя, а теперь ему грозит депортация из России. RT продолжает следить за судьбой военнослужащих ОБТФ «Каскад».

РИА Новости

© Sputnik / Виктор Толочко

Обратившимся в RT бойцам ОБТФ «Каскад» продлили миграционный учёт до конца года. Об этом RT рассказали сами военнослужащие этого подразделения.

«Мне и Василию Стажиле миграционный учёт продлили до конца года. Теперь нам надо подать документы на ВНЖ», — рассказывает RT Андрей Караман.

В свою очередь, Александр Йокич сообщил RT, что у него запросили документы представители администрации главы ДНР Дениса Пушилина.

«Я вчера передал все необходимые документы в администрацию главы ДНР, и уже с этими документами Денис Владимирович будет ходатайствовать перед президентом Владимиром Владимировичем Путиным, чтобы мне дали гражданство РФ. Остаётся только ждать», — поясняет Йокич.

Эрих Биттерман сообщил RT, что ему тоже продлили визу до конца 2024 года.

Василий Стажила, Александр Йокич, Эрих Биттерман, Андрей Караман

© Из личного архива / vk.com

«Звонили из УФМС в Москве, запросили бумаги — перевод документов и всё, что нужно подать для рассмотрения и получения паспорта РФ. Через два-три дня мне позвонили из ОУФМС в ДНР, сказали, что продлили мне визу до конца года», — рассказал Биттерман.

«Я этнический русский»

Между тем в редакцию RT продолжают обращаться иностранные добровольцы, служившие в упраздняемом подразделении «Каскад».

Так, 29-летний Павел Житник, уроженец Самарканда, приехал в Донбасс в 2018 году.

© Из личного архива

«Я следил за ситуацией с 2014 года и в 2018 году принял решение, что пора ехать и принимать личное участие в защите женщин и детей Донбасса. Сразу по прибытии я поступил в интернациональный батальон «Пятнашка». Там были французы, немцы — они также по зову души приехали защищать эту землю, детей, женщин. В этом подразделении я провоевал до 2019 года», — рассказывает RT Житник.

В 2019 году он перевёлся в ОБТФ «Каскад». В составе этого батальона Житник участвовал в освобождении Мариуполя. Был награждён медалями «За освобождение Мариуполя» и «За службу в особых условиях».

Павел Житник, боец ОБТФ «Каскад»

«Я был в строю до августа 2023 года, пока не получил ранение в ходе выполнения боевой задачи. Во мне сидело 40 осколков. Врачи провели две операции, но всё железо извлечь не удалось. У меня повреждены обе ноги и обе руки, — говорит Житник. — Поскольку я не гражданин РФ, то не могу рассчитывать на выплаты по ранению. Не раз обращался в миграционную службу Донецка, но получал отказы».

За время службы Житник женился и у него родилась дочь, которой сейчас четыре года.

© Из личного архива

«Жена и дочь — гражданки РФ. Я могу на этом основании подать на ВНЖ, но это надо ждать полгода, а мне надо кормить семью. Я не хочу сейчас заключать контракт без гражданства РФ, потому что в случае гибели моя семья ничего не получит, — рассказывает RT Житник. — Устроиться на гражданскую работу без гражданства тут невозможно. На территорию «большой России» ехать опасаюсь — вдруг депортируют, а на родине мне грозит уголовная статья за наёмничество. Я на 80% этнический русский, у меня вся родня русская, и я хочу жить со своей семьёй в России».

«Там нас ждёт тюрьма»

Ранее RT сообщал, что в редакцию обратились четверо иностранных бойцов ОБТФ «Каскад»: 24-летний Василий Стажила (Молдавия), 21-летний Александр Йокич (Сербия), 44-летний Эрих Биттерман (Германия) и 24-летний Андрей Караман (Молдавия). Все они приехали в ДНР и пошли добровольцами воевать. «Это наш долг — приехать сюда и защищать русский народ», — говорили они в беседе с RT.

© Из личного архива

Во время службы они не раз обращались в МВД ДНР с просьбой оформить им гражданство РФ, однако получить его так и не удалось.

В декабре 2023 года военнослужащим сообщили, что их подразделение (ОБТФ «Каскад») будет упразднено и контракты с ними будут расторгнуты не позднее 20 июня 2024 года.

Военнослужащие переживают, что после окончания срока действия их регистрации на территории военной части они будут депортированы в свои страны, где им грозит уголовное преследование за наёмничество.

© Из личного архива

Военнослужащие попросили предоставить им российское гражданство, чтобы они могли продолжать службу в качестве солдат ВС РФ.

RT направил официальный запрос в МВД РФ с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию. А после публикации RT в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин пообещал лично разобраться в происходящем. Решением проблемы по бойцам подразделения ОБТФ «Каскад» занимается сенатор Александр Волошин.