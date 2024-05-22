RT в Telegram
Подпишись

Группа конгрессменов призвала Остина разрешить Киеву наносить удары по России

Короткая ссылка
Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на письмо законодателей.

«Необходимо, чтобы администрация Байдена разрешила военному руководству Украины проводить полный спектр необходимых операций», — передаёт агентство.

Ранее бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что американским властям следует разрешить украинским войскам наносить удары дальнобойным оружием по российской территории.

Также в Politico заявили, что США могут объявить о новом пакете помощи Украине на этой неделе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить