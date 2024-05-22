Группа конгрессменов призвала Остина разрешить Киеву наносить удары по России

Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на письмо законодателей.

«Необходимо, чтобы администрация Байдена разрешила военному руководству Украины проводить полный спектр необходимых операций», — передаёт агентство.

Ранее бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что американским властям следует разрешить украинским войскам наносить удары дальнобойным оружием по российской территории.

Также в Politico заявили, что США могут объявить о новом пакете помощи Украине на этой неделе.