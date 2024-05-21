RT в Telegram
Подпишись

Нуланд призвала США разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным оружием по России

Короткая ссылка
Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что американским властям следует разрешить украинским войскам наносить удары дальнобойным оружием по российской территории.
Нуланд призвала США разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным оружием по России
  • globallookpress.com
  • © Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

Об этом пишет газета The Hill.

Он выразила мнение, что военные базы на российской территории должны быть целями, «независимо от того, запускают оттуда ракеты или снабжают войска».

Нуланд также отметила, что, как она считает, союзники киевского режима, включая Соединённые Штаты, должны оказывать ВСУ больше помощи для нанесения ударов по территории России.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что по-прежнему ожидает от киевского режима применения американского оружия в пределах границ Украины, признаваемых Вашингтоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить