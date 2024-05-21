Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что американским властям следует разрешить украинским войскам наносить удары дальнобойным оружием по российской территории.

Об этом пишет газета The Hill.

Он выразила мнение, что военные базы на российской территории должны быть целями, «независимо от того, запускают оттуда ракеты или снабжают войска».

Нуланд также отметила, что, как она считает, союзники киевского режима, включая Соединённые Штаты, должны оказывать ВСУ больше помощи для нанесения ударов по территории России.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что по-прежнему ожидает от киевского режима применения американского оружия в пределах границ Украины, признаваемых Вашингтоном.