Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что по-прежнему ожидает от Киева применения вооружений США в пределах границ Украины, признаваемых Вашингтоном.

«Мы ожидаем, что они продолжат использовать оружие, которые мы им предоставили, против целей внутри Украины», — передаёт его слова РИА Новости.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС Соединённых Штатов Чарльз Браун добавил, что речь идёт о поддержке ближних боев на уже существующих фронтах и об ударах по Крыму, который Вашингтон считает частью Украины.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что на Украине обратились к администрации президента США с просьбой уточнить цели для атак на территории России.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.