На Украине обратились к администрации президента США с просьбой уточнить цели для атак на территории России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным газеты, в Киеве попросили Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия при ударах по России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию, запрос был сделан на прошлой неделе на фоне успехов ВС России на фронте.

Ранее в Минобороны России сообщили, что пять ракет ATACMS было уничтожено над Крымом.

Сообщалось, что ночной удар ATACMS по Крыму координировал дрон-разведчик США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя украинские атаки на российские регионы, указала, что Вашингтон, Лондон, Брюссель, а также подконтрольный им Киев играют с огнём.