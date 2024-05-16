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«Военная хроника»: ночной удар ATACMS по Крыму координировал дрон-разведчик США

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«Военная хроника» сообщает, что недавний ночной удар украинских военных с применением американских ракет ATACMS по Крыму координировал дрон-разведчик США.
«Военная хроника»: ночной удар ATACMS по Крыму координировал дрон-разведчик США
  • Gettyimages.ru

«Ночной удар по Крыму с применением ракет ATACMS координирует беспилотник-разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk. В данный момент машина дежурит в воздухе юго-западнее Севастополя», — говорится в материале.

Как пишет «Военная хроника», использование ракет ATACMS при атаке на Крым происходит не первый раз, что наводит на мысль, что объекты здесь «в силу неких обстоятельств остаются первоочередной целью для ВСУ и ГУР». Это происходит даже несмотря на то, что у ВСУ серьёзные проблемы на Купянском, Харьковском и Донецком направлениях.

«Любопытно также, что для каждого массированного удара украинским войскам требуется не менее 5—10 пусковых M-142/M-270, при том, что их количество строго ограничено», — добавляется в анализе.

Ранее в Минобороны России сообщили, что пять ракет ATACMS было уничтожено над Крымом.

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